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'Gençler' Fenerbahçe'yi üzdü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Fenerbahçe maça Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavaiev, Aatif 11'i ile başladı.

Gençlerbirliği ise, Hopf, Halil İbrahim, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Kulusic, Issah, Khalili, Serdar, Scekic, Ring, Aydın 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan çalımlarla ilerleyen Aatıf'ın ortasına iyi yükselen Karavaiev Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol Karavaiev'in Fenerbahçe forması ile resmi maçlarda attığı ilk gol oldu.

Golden 3 dakika sonra Gençlerbirliği atağında ceza sahasında topla buluşan Aydın Karabulut İsmail'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve İsmail Köybaşı'na direkt kırmızı kartını çıakrdı. Bu kırmızı karta çok sinirlenen İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itirazda bulundu.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Gürler kaleci Fabiano ile toğpu farklı köşelere yolladı ve durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarının bitimine 2 dakika kala Stoch'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Hopf çeldi, önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan genç oyuncu Caner Koca Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

Durgun geçen ikinci yarıda 83. dakikada sahneye çıkan Vedat Muriqi kaleci Fabiano'nun üzerinden topu ağlaral buluşturdu ve karşılaşmaya 2-2'lik eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Öğlen oynanan Amed Sportif - Menemen maçındaki 2-2'lik skorla Fenerbahçe'de Gençlerbirliği'de gruptan çıkmayı garantilemişti.

Bu skorların ardından Gençlerbirliği puanını 14'e yükseltirken, Fenerbahçe 8'e yükseltti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA TOPLU SONUÇLAR

Amedspor 2-2 Menemen Belediye

Aydınspor 0-1 Ümraniyespor

Gümüşhanespor 0-0 Trabzonspor

Göztepe 0-2 Sivasspor

Kasımpaşa 6-1 Sancaktepe

Gençlerbirliği 2-2 Fenerbahçe

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