Gençlerbirliği: 1 Akhisarspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı.

19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 43. dakikada Seleznov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ege temsilcisi ikinci yarının son bölümlerinde önemli fırsatlardan yararlanamadı. 90+3'te kaleci Lukac'ın topu elinden kaçırması sonrası Skuletic topu ağlarla buluşturdu ve Başkent ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı: 1-1.

Lukac ve Seleznov adeta yıkıldı

Lukac ve Seleznov maç sonrası adeta çöktü kaldı. Akhisarspor bu sonuçla puanını 34'e, Başkent temsilcisi ise 27'e yükseltti.