Gençlerbirliği: 1 Akhisarspor: 1
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği kendi evinde Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi üstün götürdüğü maçın 90+3. dakikasında kaleci Lukac'ın büyük hatası sonucu galibiyeti kaçırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı.
19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 43. dakikada Seleznov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ege temsilcisi ikinci yarının son bölümlerinde önemli fırsatlardan yararlanamadı. 90+3'te kaleci Lukac'ın topu elinden kaçırması sonrası Skuletic topu ağlarla buluşturdu ve Başkent ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı: 1-1.
Lukac ve Seleznov adeta yıkıldı
Lukac ve Seleznov maç sonrası adeta çöktü kaldı. Akhisarspor bu sonuçla puanını 34'e, Başkent temsilcisi ise 27'e yükseltti.
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