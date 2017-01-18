Gençlerbirliği FB canlı yayın A2'de izlenebilecek

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5.maçında Gençlerbirliği Fenerbahçe canlı yayın A2 TV’den izlenebilecek. A2 canlı yayın ile Gençlerbirliği Fenerbahçe izle. A2 frekans ayarları futbol severler tarafından merakla bekleniyor. A2 TV frekans ayarları nasıl yapılır? Gençlerbirliği Fenerbahçe canlı yayın saat 20:00’de başlayacak ve Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

FENERBAHÇE PUANLA GARANTİLİYOR

Grupta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bu maçta galip gelmesi ya da berabere kalması halinde gruptan çıkmayı garantiliyor. İki takım arasında kupada Kadıköy’de oynanan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe’nin tek golü Yiğithan’dan gelirken, Gençlerbirliği Rantie ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle galip gelmişti. Teknik direktör Advocaat’ın bu maçta genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavaiev, Aatif

GENÇLERBİRLİĞİ LİDERLİK HEDEFLİYOR

Grupta 12 puanla lider konumunda olan Gençlerbirliği ise gruptan lider çıkmaya çok yakın. Bitime iki maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde yer alan Başkent ekibinin bu zorlu mücadelede neler yapacağı merak konusu.

A2 TV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

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