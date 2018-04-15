Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Galatasaray, Fenerbahçe gibi maçları kazandıktan sonraki maçlar çok zordur

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçta geriye düşmelerine rağmen kazanmayı isteyen oyuncularının sahada önemli bir mücadele verdiğini söyledi.

Kayserispor'u tebrik eden Özat, "Oyuncularımı da kutluyorum. Bana göre ikinci yarı muhteşem bir oyun çıkardılar ama olmadı. Özellikle Badji ile pozisyonları vardı. Hatta 20-25'inci dakikalara kadar oyun çok kontrollü gidiyordu. Duran toptan golü yedik. Futbolda duran top vardır ama dönen topta dikkat eksikliği sonucu geriye düştük." diye konuştu.

Bu maça hazırlanırken oyuncularını birçok konuda uyardığını fakat hatalar yaptıklarını aktaran Özat, şunları kaydetti: "Maçtan önce ofsayt taktiği yapmamamız, çizgi savunma yapmamamız yönünde uyarılarım olmuştu ama rakip, bir atakta biz çizgi savunmada kalınca ikinci golü buldu. Buna rağmen oyunu bırakmayan, maçı kovalayan oyuncularım vardı. Hep söylüyorum Galatasaray, Fenerbahçe gibi maçları kazandıktan sonraki maçlar çok zordur. Hafta boyunca da bunları kendilerine anlattım ama demek ki diken üstünde olmayı seviyorlar. Artık Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlayacağız, Kayserispor'a başarılar dilerim."