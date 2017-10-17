Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak darp edilen G.Saray taraftarı Hakan Karaoğlu'nu aradı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Konya'da bir grup holiganın saldırısına uğrayan Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konya'da, bir grup holiganın saldırısı sonucu bir anda gündeme oturan genç Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu'na destek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Hakan Karaoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genç taraftara saldıran holiganların 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre gerekli cezaları alacağını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, gözaltına alınan holiganlarla ilgili yasal süreci yakından takip ettiğini de söyledi.

"SPOR SEVGİN HİÇ BİTMESİN"

Bakan Osman Aşkın Bak'ın telefonunun ardından Hakan Karaoğlu, sosyal medya hesabından "Beni arayan halimi hatırımı soran sayın bakanım Osman Aşkın Bak Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum hala şaşkınım" mesajıyla teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da twitter hesabından, "Kardeşim her zaman yanındayız. Spor sevgin de Galatasaray tutkun da hiç bitmesin. Okulunun da takipçisiyim. İyi bir mühendis olacaksın" mesajını paylaştı.