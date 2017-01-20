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Gerrard Liverpool'a geri döndü

Premier Lig takımlarından Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard Liverpool'a geri döndü.

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Steven Gerrard, yuvası Liverpool'a döndü... İngiliz efsane, Liverpool Akademisi'nin başına geçti. Gerrard, yeni görevinde Liverpool alt yapısındaki genç futbolcuları geliştirecek. 36 yaşındaki Gerrard, son olarak Amerika Futbol Ligi takımlarından LA Galaxy'de forma giyiyordu.

Liverpool Akademi Başkanı Alex Inglethorpe, Steven Gerrard'ın gelişini 'harika döngü' olarak yorumladı. Inglethorpe, Gerrard'ın 27 sene önce aynı akademiden çıktığını ve futboldan emekli olduktan sonra ilk işinin yine aynı yer olduğuna dikkat çekti.

GERRARD: ''BAŞLADIĞIM YERDEYİM''

Liverpool'un eski kaptanı, akademideki görevine Şubat ayının başında başlayacak. Gerrard, yeni görevi ile ilgili ''Profesyonelliğe başladığım yere geri döndüm. Burası her şeyin başladığı yerdi. Buna rağmen duygularımla verdiğim bir karar değildi. Buraya sağlayabileceğim katkılardan dolayı çalışmaya karar verdim. Burası, teknik adamlıkta gelişebilmem için iyi bir fırsat olacaktır.'' dedi.

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