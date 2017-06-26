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Gianluigi Donnarumma Milan ile sözleşme yenilemek için görüşme yapacağını açıkladı

Milan ile sözleşme yenilemek istemediği açıklanan ve İtalya'da büyük tepki gören Gianluigi Donnarumma, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

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İtalyan file bekçisi, sosyal medya hesabından Milan ile sözleşme yenilemek için görüşme yapacağını açıkladı.

Avrupa Şampiyonası sonrasında karar vereceğini belirten Donnarumma, sosyal medya hesabından Milan taraftarına olan sevgisini vurguladı.

İşte Donnarumma'nın açıklamaları;

"Bilinmezlik yaratmak istemiyordum ve bunun için özür dilerim. Milan ve taraftarlarına sevgimi yinelemek istiyorum. Şu an milli takıma konsantre olmuş durumdayım. Turnuva bittikten sonra ailem ve menajerimi yanıma alıp, yeni sözleşme imzalama konusunda kulüple görüşeceğim."

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