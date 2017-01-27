Giresunspor deplasmanda kazandı
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor kendi sahasında Giresunspor'u ağırladı. Konuk takım sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. İşte Balıkesirspor - Giresunspor maçından detaylar...
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor kendi sahasında Giresunspor'u konuk etti. Giresunspor mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Isaac Promise kaydetti.
Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 30'a yükseltti. Balıkesirspor ise 24 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Giresunspor kendi sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
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