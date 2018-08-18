Giuliano Al Nassr’a gidiyor

Giuliano’nun, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olması gündemde. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Al Nassr futbolcularını takip etmeye başladı.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano'nun Arabistan’a transferi gündemde. Giuliano bugün sosyal medya hesabından yaptığı etkileşimlerle bu iddiaları güçlendirdi. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Al Nassr’da forma giyen futbolcuları takip etmeye başladı. Giuliano’nun yaptığı bu etkileşim sonrası Arabistan’a transfer iddiaları daha da güçlendi.