Giuliano: Taraftarlarımızın derbide stadı tıklım tıklım doldurmasını istiyoruz

Fenerbahçe'nin Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 2. golü atan Giuliano, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takım oyununa dikkat çeken ve derbi için çağrı yapan Brezilyalı yıldız, "Gol atabilmem için bir arkadaşımın topu bana vermesi gerekiyor. Bu şekilde düşününce, bu işin bir takım oyunu olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz ve her zaman söylüyoruz. Birlikte kazanıyoruz. Önemli bir galibiyet aldık, geçen hafta üzücü bir skor olmuştu. öz güvenimizi tekrar tazelediğimize inanıyorum. Taraftarlarımızın derbide stadı tıklım tıklım doldurmasını istiyoruz. Derbiye en iyi şekilde hazırlanmak mecburiyetindeyiz, iyi bir maç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya yavaş başlamalarının nedeni sorulan Giuliano, "Ligde son 2 maçı kaybetmiştik ve ligde yarışa devam etmek için bir tepki ortaya koymak zorundasınız. İyi başlayamadık ama direkt toplarla gelen bir rakip vardı. İstediğimiz golü atmayı başardık. bizim için önemli olan gol yememekti, gol atmaya alışığız. Bir şekilde gol attık, gol atmada sorunumuz yok." diye konuştu.

(Sporx)