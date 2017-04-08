Gökhan Gönül'den Hugo Rodallega itirafı

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Gökhan Gönül, Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR MAÇ OLMUYORDU"

Gökhan Gönül, Trabzonspor galibiyetiyle ilgili olarak "Bana göre maçın kırılma anı 1-0'dan sonra Babel'in kaçırdığı gol. 2'yi bulsak farklı olabilirdi. Babel'in yanı sıra ceza sahası içerisinde benim ve arkadaşlarımın kaçırdığı toplar var. Sahada oynayanlar keyif aldı. Biz keyif aldıysak, televizyon başındakiler de keyif almıştır. Uzun zamandır ligde böyle bir maç olmuyordu. Son dakikada golü bulduğumuz için bizim için keyifli. Çok mutluyuz, önümüze bakacağız" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN HUGO RODALLEGA İTİRAFI

"En şık gol sence hangisi?" sorusuna yanıt veren Gökhan Gönül "Bence maçtaki en şık gol değil de en şık gol olmayan pozisyuon Rodallega'nın orta sahadan vurduğu ve direkten dönen top. En şık gol Talisca'nın frikiğiydi" diye konuştu.