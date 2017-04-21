Gökhan Gönül'ün neden penaltı atmadığı ortaya çıktı
Dün gece penaltı atışlarında topun başına geçmeyen Gökhan Gönül'ün sakatlık problemi yaşadığı ortaya çıktı.
Beşikaş’ta; penaltı atacak olan futbolcuların belirleneceği esnada teknik direktör Şenol Güneş, sakatların çokluğu nedeniyle listeyi hazırlamakta oldukça zorlandı.
Adriano ve Quaresma’nın sakatlanıp çıkmasının ardından Gökhan Gönül’ün de maçın tamamında oynamasına karşın adalesinde zorlanma yaşadığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun “Penaltı atar mısın?” şeklindeki soruyu adalesinde yaşadığı problem nedeniyle “Hayır” diye cevapladığı kaydedildi.
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