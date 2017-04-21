Gökhan Gönül'ün neden penaltı atmadığı ortaya çıktı

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Bahçesindeki su kulesinin çirkin görüntüsünü değiştirmek isteyen çift burayı inanılmaz bir eve çevirdi. Ünlü mimar Edwin Lutyens tarafından yapılan bu yapı hayranlık uyandırdı. Bruno ve Denise Del Tufo çifti 1990 yılında satın aldıkları bu su kulesini eve çevirmeye karar verdi. Çift, burayı yeni bir eve çevirmek üzere gerekli parayı sağlamak için yaşadıkları evlerini satıp 2 yıl boyunca karavanada yaşadı. 11 ay süren hummalı çalışmadan sonra 1.643 m²'lik çok güzel bir ev ortaya çıktı. Su kulesinin dört sütunu arasına inşa edilen ev çok kullanışlı. 20 bin galon su depolayabilen tankın yerinde şuan 3 yatak odası ve bir banyo yer almakta. Kulenin sütunları arasına mutfak, kahvaltı salonu, yemek odası, oturma odası, yardımcı bir oda ve tuvalet bulunmaktadır. Evim bütün zeminine masif meşe döşemesi yapıldı.