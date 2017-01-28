Gökhan Töre 'ben de varım' dedi
Türkiye, Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna doğru giderken, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına destek sürüyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, paylaştığı videoda 'Güçlü Türkiye için ben de varım' dedi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumuna yönelik sosyal medyadan 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlatmıştı.
Kısa sürede ülke genelinde yayılan videoya birçok ünlüden destek geldi.
West Ham United'da forma giyen Gökhan Töre, Twitter hesabından bir video paylaşarak, şunları söyledi:
"Tanju abi, güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım. Hakan Çalhanoğlu sen de var mısın?"
Tanju abi @tanjucolakk mesajını aldım. @hakanc10 Hakan kardeşim sen de var mısın ? pic.twitter.com/fmT4fZkKO2— Gökhan Töre 🇹🇷 (@Gokhan_Tore7) 27 Ocak 2017
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