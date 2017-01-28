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Gökhan Töre 'ben de varım' dedi

Türkiye, Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna doğru giderken, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' ​kampanyasına destek sürüyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, paylaştığı videoda 'Güçlü Türkiye için ben de varım' dedi.

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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumuna yönelik sosyal medyadan 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlatmıştı.

Kısa sürede ülke genelinde yayılan videoya birçok ünlüden destek geldi.

West Ham United'da forma giyen Gökhan Töre, Twitter hesabından bir video paylaşarak, şunları söyledi:

"Tanju abi, güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım. Hakan Çalhanoğlu sen de var mısın?"

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