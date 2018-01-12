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Göksel Gümüşdağ: Görüşmeler devam ediyor hayırlı olacak inşallah

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan İBB Meclisi'nde Arda Turan açıklaması.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu.

İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

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