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Göksel Gümüşdağ'dan özür açıklaması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle basın mensuplarından özür diledi.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle basın mensuplarından özür diledi.

Göksel Gümüşdağ,  yaptığı yazılı açıklamada, "Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir kolej takımı olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz." ifadesini kullanarak şunları kaydetti: "Bu akşam Rize'de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü. Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum. Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabii ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provokasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum."

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