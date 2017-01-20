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Janssen'den Galatasaray'a ret!

Galatasaray ile ismi anılan isimlerden olan Vincent Janssen'den sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt geldi.

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Jan Olde Riekerink'in de yakından tanıdığı 22 yaşındaki Hollandalı forvet için açıklamada bulunan menajeri, bu transferin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
 
Patrick van Diermen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
 
Janssen kendisiyle ilgilenen kulüpleri geri çevirmeye karar verdi. Galatasaray'dan teklif geldi ancak bunu da bu yüzden reddetti. Çünkü Tottenham ile uzun bir kontratı var ve burada kalmak istiyor".
 
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