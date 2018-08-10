Gomis, hocasına 'Eski performansımı göstereceğim' dedi
Gomis, dün Fatih Terim ile bir toplantı yaptı. Terim, oyuncusundan sezona konsantre olmasını istedi.
Gomis, dün Fatih Terim ile bir toplantı yaptı. Terim, oyuncusundan sezona konsantre olmasını istedi. Gomis ise, “G.Saray’dan ayrılmak istemiyorum. Performansımdan ben de memnun değilim. Belki uzun süredir profesyonelce davranmadım. Çok çalışıyorum. Eski performansımı göstereceğim” diyerek hocasının gönlünü aldı.
(Aksam)
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