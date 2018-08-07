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Gomis'e kritik soru! 'Eğer kötü bir sezon geçirseydin ücretinde indirime gidecek miydin?'

Haziran'da başlayan kriz çözülemedi. Geçen hafta yönetimle bir kez daha görüşen Gomis “29 gol attım zam istiyorum” dedi... Yönetim “Biz seni kaleci diye almadık” cevabını verdi. Süper Kupa maçı bardağı taşırdı... Menajeri “Acil” koduyla İstanbul’a çağrıldı.

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Süper Kupa finalinde 120 dakika boyunca geçen sezonu mumla aratan, eski heyecanından eser olmayan ve atamadığı penaltıyla takımının yenilmesine sebep olan Bafetimbi Gomis, 2 aydan uzun bir süredir Sarı- Kırmızılı yönetimin başını ağrıtıyor. Ücretine zam isteyen Gomis, 'ret' cevabına rağmen hala ısrar ediyor.

BİR ADIM BİLE GERİ ATMADI

Yönetimin ?Gomis ile geçtiğimiz hafta içinde tekrar bir araya geldiği de öğrenildi. Gomis bu görüşmede "29 gol attım. Zam istiyorum" diyerek talebini yineledi. Yönetimin buna karşılığı da ilginç oldu.

VERDİĞİ CEVAP BARDAĞI TAŞIRDI

Senin işin bu. Seni kaleci olarak almadık! Eğer kötü bir sezon geçirseydin ücretinde indirime gidecek miydin" cevabına "Futbolda her zaman almak vardır" karşılığı veren Gomis bardağı iyice taşırdı.

GEREKİRSE YOLLAR AYRILACAK

Gomis'in menajerinin de 2020'de bitecek sözleşmeyi uzatmak istemesi başka bir poblem olarak duruyor. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis'i acil koduyla İstanbul'a çağırdı..

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