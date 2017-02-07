Derbinin faturası ağır oldu! Verilecek cezalar ortaya çıktı

Güneş rapor edildi

Persie’ye takip

Beşiktaş cephesince maçı provake ettiği ile sürülen Robin van Persie’nin müsabaka sırasında tribünlere dil çıkarması, Tosic’in atılması sonrası elini şortunun içine koyarak centilmenliğe aykırı bir davranış sergilemesi de incelemeye alınacak.



Hukuk Müşavirliği’nin talep etmesi durumunda Hollandalı oyuncunun bu eylemleri televizyon görüntülerinden izlenecek ve PFDK’ya sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Bilindiği gibi yıllar önce Pascal Nouma’nın benzeri bir hareketine görüntüler izlendikten sonra 7 ay ceza verilmişti.

Karşılaşmanın ilk yarısı sonunda çıkış tünelinde yaşanan arbede temsilcilerin dikkatinden kaçmadı. Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçeli Kjaer arasındaki diyalog, Volkan Demirel ve Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna arasındaki itişme raporlara yazıldı.TFF Hukuk Müşavirliğinin görüntüler ve medyaya yansıyan fotoğrafları değerlendirdikten sonra adı geçen teknik adam ve futbolcuların sevkine dair işlem yapabilecek. Güneş bu olaylarda sorumlu görülürse 1 ile 3 maç arası soyunma odasına giriş yasağı alabilecek. Volkan Demirel ve Kjaer’in de asgari 1’er maç ceza alması gündemde.