Göztepe: 1 Başakşehir: 2

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 7. hafta maçında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bornova Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bu maç öncesi ligde Göztepe 13 puanla 4. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir ise 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2

Goller: Dk. 90+4 Adis Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe); Dk. 32 Alexandru Epureanu, Dk. 36 Emmanuel Adebayor (Medipol Başakehir)