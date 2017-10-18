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Göztepe Adis Jahovic'le sözleşme uzatıyor

21 golle Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Adis Jahovic, bu sezon da şova devam ediyor... Yönetim, 8 haftada 9 kez ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldıza 2 senelik mukavele teklif etmeye hazırlanıyor.

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14 yıl sonra çıktığı Süper Lig’de müthiş bir başlangıç yapan Göztepe’de, başarının en büyük mimarlarından biri hiç şüphe yok ki Adis Jahovic...

Geçen sezon toplamda 21 gol atan ve Sarı-Kırmızılılar’ı Play-Off’tan hedefe ulaştıran 31 yaşındaki forvet, kaldığı yerden devam ediyor. 8 haftada 9 kez ağları sarsan ve Galatasaraylı Gomis (9 gol) ile birlikte krallık yarışında yeni mukavele teklif etmeye hazırlanıyor. Jahovic’in ise 3 senelik sözleşme istediği konuşuluyor.

Ücretine de zam

Yıllık ücreti yaklaşık 400 bin Euro (1.7 milyon TL) civarında olan Jahovic ile başta CSKA Moskova olmak üzere pek çok kulüp yakından ilgileniyor. Yönetimin, Jahovic’in ücretine ciddi bir zam yaparak, sözleşme yenilemeyi düşündüğü öğrenildi. Sarı- Kırmızılı taraftarların da adeta sevgilisi olan Adis, lig sonuna kadar 20 gol barajını mutlaka geçmek istiyor.

Göztepe’de Beto rüzgarı

Sezon başında kadroya katılan Göztepe’nin dünyaca ünlü file bekçisi Beto, ilk 8 haftada nokta atışı bir transfer olduğunu gösterdi. Portekiz Milli Takımı’na da sürekli çağrılan başarılı eldiven, ortaya koyduğu performansla Süper Lig’in en iyi 5 kalecisinden biri. 7 maçta kaleyi koruyup toplam 10 gol yiyen, maç başına 1.4 ortalamayı tutturdu. Beto bunun yanı sıra maç başına yaptığı 3.6 kurtarış ile mutlak golleri önlüyor.

(Fanatik)

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