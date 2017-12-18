Göztepe zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe, Bornova İlçe Stadı'nda konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 1-0 ile geçerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren tek gol, 43. dakikada penaltıdan Adis Jahovic'ten geldi. Makedon forvet, bu sezon 15. maçında 13. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından İzmir ekibi, puanını 30'a yükseltti. Göztepe, Beşiktaş ve Kayserispor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 6. sırada yer aldı.

Göztepe, lider Başakşehir'in sadece 3 puan gerisinde haftayı 6. sırada kapattı. Ligde sıkıntılı günler geçiren Atiker Konyaspor ise 14 puanla 14. sırada kaldı.

Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.