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Göztepe'de Gökay Eser 5 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe U-21 Takımı'nda forma giyen Gökay Eser, sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2015 yılında U-16 Takımında forma giyerek Göztepe kariyerine başlayan ve sezon başında A Takım ile hazırlık kamplarına katılan 1999 doğumlu oyuncu Gökay Eser ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Bu sezon U-21 Takımı ile 3 maçta forma giyen Gökay, “Profesyonel futbol kariyerime Göztepe'de başladığım için çok mutluyum. Daha çok çalışarak A Takımda forma giymek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

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