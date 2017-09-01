Göztepe'ye Ömer Şişmanoğlu şoku
Göztepe'nin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun sağ ayak kemiğinde stres kırığı olduğu öğrenildi. İlk 3 haftada bir dakika bile forma giyemeyen Ömer'in 3 hafta daha dinlendirileceği bildirildi.
Göztepe'nin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun sağ ayak kemiğinde stres kırığı olduğu öğrenildi. İlk 3 haftada bir dakika bile forma giyemeyen Ömer'in 3 hafta daha dinlendirileceği bildirildi. Ömer'in durumu hakkında açıklama yapan Başkan Mehmet Sepil, "Ömer'in ameliyatlık bir durumu yok. Ancak kemiğinde stres sorunu var. Tedavisine hızla devam ediliyor" açıklamasını yaptı.
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