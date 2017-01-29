Griezmann için rekor ücret!

Jose Mourinho, Atletico Madrid'in golcü oyuncusu Griezmann'ın transferi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat Fransız yıldızda gözü olan tek isim o değil.

Daily Mail'in haberine göre, değeri 100 milyon avroyu bulması beklenen 25 yaşındaki forvet oyuncusu için Arsenal devreye girmiş durumda.

Arsene Wenger, kendi sistemine uygun gördüğü Griezmann için girişimlerini başlatmış olsa da, Manchester United'ın finansal durum ele alındığında bu transfer daha avantajlı olduğu düşünülüyor.

Goal