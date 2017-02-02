Griezmann, Manchester United yolunda

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Griezmann ile anlaştığı iddia edildi. United, transfer için Atletico Madrid ile masaya henüz oturmazken 25 yaşındaki forveti Old Trafford'a getirmeyi ikna ettiği kaydedildi.

Manchester United'ın Antoine Griezmann'a yıllık 15 milyon Euro kazanacağı bir teklif önerdiği ve Fransız yıldızın da gelmeye niyetli olduğu belirtildi. Griezmann'ın sözleşmesinde 100 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunması ve Atletico Madrid'in yıldız futbolcusunu satmak istememesi nedeniyle Manchester United'ın bu transferi bitirebilmesi için 100 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği iddia ediliyor.

Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplam 29 maça çıkarken 15 gol ve 7 asist üretti. Fransız futbolcunun en yakın arkadaşlarından birisi olan Paul Pogba'nın da Manchester ekibinde olması, transferi kolaylaştıran bir diğer etken.