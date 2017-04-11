Grosskreutz Darmstadt'a transfer oluyor
Galatasaray'ın eski futbolcularından Kevin Grosskreutz, Hamit Altıntop'un formasını giydiği Darmstadt'a transfer oluyor.
Bild'in haberine göre; Grosskreutz, önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop ile Aytaç Sulu’nun da formasını giydiği Darmstadt'a transfer olacak.
28 yaşındaki Alman futbolcu, 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da eksik evrak nedeniyle resmi maç oynayamadan ülkesine dönmüştü.
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