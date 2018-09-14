GS – Kasımpaşa maç özeti golleri önemli anları 4-1 Galatasaray Kasımpaşa özet

Galatasaray Kasımpaşa maç özeti nefes kesen dakikalara sahne oldu ve sahadan tam 5 gol sesi çıktı. Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Milli maç arasının sona ermesinin ardından ligin 5.haftasının açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın sahasında oynanan GS Kasımpaşa özet goller maçın bitiminin ardından futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Türk Telekom Stadyumu’ndaki gol perdesini Eren Derdiyok açtı. Garry Rodrigues’in kaydettiği 2 golle birlikte fark üçe çıktı. Kasımpaşa’nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Diagne farkı ikiye indirdi. Serdar Aziz’in kaydettiği gol skoru belirledi ve Galatasaray önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 3 puan kazanarak moral kazandı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

6. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Orta sahada topla buluşan Sinan Gümüş, rakip oyuncuları geçtikten sonra pasını Garry Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Rodrigues'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün açısını düzelttikten sonra dönerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı çıktı.

45. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan kullandığı faulde altıpas önünde iyi yükselen Ben Youssef, Muslera'dan önce kafa vuruşunu yaptı ancak topu ters köşeden auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kadroda rotasyona gitti.

Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül Salı günü karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 6 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı.

Fatih Terim, Trabzonspor maçında ilk 11'de başlayan futbolculardan Mariano Filho, Ahmet Çalık, Henry Onyekuru ve Fernando Reges'i yedeğe çekerken, Maicon Roque hafif sakatlığı, Younes Belhanda da kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Terim, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine Martin Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de forma verdi.

Ozan Kabak ilk kez 11'de

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ozan Kabak, Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başladı. Fatih Terim, 18 yaşındaki futbolcuyu stoperde Serdar Aziz ile birlikte görevlendirdi.

Ozan Kabak, ligde geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon da Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Rodrigues döndü

Sarı-kırmızılı takımda Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında ilk 11'deki yerini aldı. Ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü ile yapılan maçtan sonraki antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Göztepe, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen ve Trabzonspor maçında da sonradan oyuna dahil olan Rodrigues, üç hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Linnes'in bu sezonki ilk maçı

Galatasaray'da Martin Linnes, bu sezon ilk kez lig maçında forma giydi. Fatih Terim, ilk 4 haftada tercih etmediği Norveçli futbolcuyu Kasımpaşa maçında Mariano'nun yerine görevlendirdi.

Feghouli yine yedek

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçında da yedek kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon hiçbir lig maçında ilk 11'de görev vermediği Feghouli, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.

Metin Oktay anıldı

Karşılaşma öncesinde Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay anıldı. İstanbul'da 13 Eylül 1991'de geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Metin Oktay için tribünlerde çok sayıda pankart asılırken, stadın skor tabelasında ise efsane futbolcunun görüntülerine yer verildi.

Kasımpaşa'da Fode Koita ve Abdul Rahman Khalili, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi. Lacivert-beyazlı takım, 4. haftadaki MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.