GS Karabük maç özeti Galatasaray Karabükspor özet goller

Galatasaray Karabükspor özet dakikalarında tam 5 gol sesi çıktı ve nefes kesti. GS Karabük maç özeti büyük heyecana sahne oldu. Nefes kesen 90 dakikada sarı kırmızılı ekip Maicon’un son dakikalarda bulduğu golle altın değerinde bir 3 puana uzandı. Galatasaray Karabük özet dakikalarında Maicon (2) ve Feghouli’nin golleri Galatasaray’a galibiyeti getirdi. İşte, Galatasaray Karabük maç özeti.

GALATASARAY KARABÜKSPOR MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

2.dakikada köşe vuruşu sonrasında sol kanatta topla buluşan Gheorghe Grozav'ın Mariano'ya rağmen çizgiye inmeden içeri çevirdiği top Muslera'da kaldı.

3’te geri pasında Muslera'nın hatalı pasını ceza alanı yayı dışında Torje kontrol etti ve soluna çektiği topa yerden şutu kaleyi bulmadı.

7’de Galatasaray atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Belhanda, topu önünde buldu ancak kalesinden zamanında çıkan Rybka, yattı ve rakibinin önünde topu kontrol etti.

10.dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Feghouli ön direkte topu kontrol etti ve orta şut karışımı topu önce kaleci Rybka'ya sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

17.dakikada Galasataray'ın sol kanattan gelişen atağında Linnes'in içeri çevirdiği ortasını altı pas içinde kaleci Rybka çeldi ve bu topa Feghouli'nin altı pas dışında tek dokunuşu ağlarla buluştu.

19’da Hızlı gelişen Karabükspor atağında Yatabare'nin pasında Torje sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu kaleci Muslera çıkardı.

22.dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşuna Maicon, altı pas dışında zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi.

27.dakikada Belhanda'nın hatalı pası sonrasında Torje'nin pası ile bir anda ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mustapha Yatabare'nin isabetli vuruşu bu defa Muslera'yı geçti ve maçta fark 1'e indi.

43’te Belhanda'nın rakip ceza alanı yayı dışından yerden sert şutu direği yalayarak auta çıktı.

45+1’de Belhanda'nın pası ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis, şut yerine topu soluna çekmek isteyince pozisyonunu kaybetti ve topu ayağından açtı.

GALATASARAY KARABÜKSPOR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

48.dakikada Yatabare'nin Torje'ye indirip ceza alanına hareketlendiği pozizyonda Torje'nin sağdan ortasına altı pas içinde son anda Maicon dokundu ve Karabükspor oyuncularına gol şansı tanımadı.

52’de Sağ kanattan arka direğe gönderilen ortaya Kerim Zengin sol ayağı ile vurdu ve bu şut rakibi Maicon'dan döndü.

65’te Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağdan Feghouli'nin pasını son anda yatarak müdahalesi ile Gaman çeldi ve Gomis'e gol vuruşu şansı tanımadı.

67.dakikada Garry Rodrigues'in ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutu uzak kale direğine çarptı ve oyun alanını terk etti. Rodrigues için şanssız bir an...

73’te Feghouli'nin sağdan ortasını kontrol eden Gomis, altı pas çizgisi üzerinde önünde kalan topa vuruşunu da yaptı ancak bu vuruş savunmadan sekip kornere çıktı.

80’de Garry Rodrigues'in ceza alanı dışı sol çaprazdan uzak direğe gönderdiği şutu Rybka çeldi ve seken topu yine Feghouli tamamlamak istedi ancak Rybka ayakları ile bu topu da çeldi.

84’te Yevhen Seleznyov, penaltı atışı için topun gerisine geldi ve topu ağlara göndererek maça denge getiren isim oldu.

90+1’de Belhanda'nın soldan ortasını Feghouli kafa pası ile arka direğe aşırttı ve o noktada Maicon'un yerden sert ve isabetli şutu Rybka'nın koruduğu kale fileleri ile bir kez daha buluştu.

Maçta son düdük geldi ve nefesleri tutulduğu mücadelede Galasataray, Maicon'un uzatma dakikalarında gelen golü ile Karabükspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.