Galatasaray'dan tatsız prova
Sarı-kırmızı ekip, hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibine 3-1 yenildi.
Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dostluk maçında Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibine 3-1 mağlup oldu.
Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 20'de Mohammed Kanoo, 25'te Saleh Al Jamaan ve 70. dakikada Al Kuwaykibi atarken Galatasaray'ın tek golü 81'de Bruma'dan geldi.
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