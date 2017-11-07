G.Saray taraftarda da lider!

2017-2018 sezonuna hızlı bir giriş yapan ve liderliğini sürdüren Galatasaray, ilk 11 hafta itibarıyla seyirci ortalamasında da zirvenin sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu maçlarda 40 bin 842 seyirci ortalamasıyla bu alanda da zirvede yer aldı.

Geçtiğimiz sezon ilk 11 hafta sonunda 33 bin 293 seyirci ortalamasını yakalayan Galatasaray, ortalama seyirci sayısını maç başına 7 bin 549 kişi arttırdı. Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakipleri arasında da bu sezon 40 bin ortalamayı geçen ilk takım olarak ön plana çıktı.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip bu sezon sahasında, "dört büyükler" içinde yalnızca Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ikinci sırada

Seyirci ortalamasında Galatasaray'ı, ligde son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş takip ediyor.

Siyah-beyazlı takım Vodafone Park'taki karşılaşmalarında, 11 haftada 34 bin 225 seyirci ortalamasını tutturdu. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonki 30 bin 138 taraftar sayısı ortalamasını da geçmiş oldu.

Şenol Güneş'in ekibi, bu sezon sahasında şu ana kadar "dört büyükler" içinde yalnızca Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'nin seyirci ortalamasında büyük artış var

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sezona giren Fenerbahçe ise ligde şu ana kadar umduğunu bulamamış olsa da taraftar sayısında geçtiğimiz sezona göre büyük artış sağladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 11 haftasında 18 bin 907 seyirci ortalamasına oynarken, sarı-lacivertlilerin bu sezon ise aynı dönemde ortalama seyirci sayısı 30 bin 443 olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertli ekibin, seyirci ortalamasındaki bu artışta, ilk 11 haftada sahasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını oynaması da etkili oldu.

Trabzonspor seyirci ortalamasını yaklaşık 4'e katladı

Sezona önemli transferle giren Trabzonspor, "dört büyükler" içinde seyirci ortalamasını en fazla arttıran takım olarak dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz sezon evindeki maçları 6 bin 673 seyirci ortalaması ile oynayan bordo-mavililer, bu sezon bu rakamı yaklaşık 4'e katladı.

Trabzonspor, geride kalan 11 haftada maçlarını 24 bin 864 seyirci ortalamasıyla oynadı.

Bordo-mavili takım bu sezon sahasında "dört büyükler" içinde yalnızca Galatasaray ile karşı karşıya geldi.