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Galatasaray yönetimi Selçuk İnan'ı Çin'e gönderiyor

Lukas Podolski'den vazgeçen Çinliler şimdi de Selçuk İnan'ın peşine düştü.

  • Ajansspor
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Galatasaray'da transfer komitesi o transfere onay verdi. Selçuk İnan'ın da yeni durağı belli oldu.

SELÇUK İNAN'A KEFİL OLDULAR

Çin Halk Cumhuriyeti'nde futbol takımlarının transferlerine onay veren komite Selçuk İnan'ı da transfer edilebilecek futbolcular listesine dahil etti. Çin futbol komitesinin onayını alan deneyimli orta saha oyuncusu için komitede etkin çalışma yürüten bir Çinli, diğerleri Sırp ve Fransız olan 3 ünlü FIFA menajerinin de "son derece ilginç ve etkili bir oyuncu" diyerek referans oldukları öğrenildi.  

ÇİNLİLER SELÇUK İNAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bu aşamadan sonra milli futbolcuyu transfer etmek isteyen Çin kulüplerinin bu menajerler aracılığıyla Galatasaray ve oyuncunun temsilcisiyle bağlantı kurması gerekiyor.  Çin'de transfer dönemi Mart ayına kadar devam ediyor. Ancak Avrupa'da oynayan futbolcular için transfer bu ay sonunda kapanıyor. 

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