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Emrah Başsan, Alanyaspor'la anlaşmaya vardı

Galatasaray'dan Fortuna Sittard'a kiralık olarak giden Emrah Başsan, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.

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Antalyaspor’dan Galatasaray’a transfer olduktan sonra Rizespor’a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Fortuna Sittard’da yine kiralık olarak oynamıştı.

Emrah Başsan yeni sezon öncesinde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 

(Ajansspor)

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