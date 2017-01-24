Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alman devi Hamburg Nigel De Jong'la ilgileniyor

Son yıllarda Bundes Liga'da kötü günler geçiren Hamburg, Nigel De Jong için Galatasaray'la masaya oturdu.

  • Ajansspor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen  bilgiye göre Hamburg, De Jong'un transferi için Galatasaray ile pazarlık masasına oturdu. İki tarafın bonservis ücreti konusundaki görüşmeleri sürüyor. 
 
31 Ağustos'ta LA Galaxy'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Hollandalı orta saha 2006-2009 yılları arasında Hamburg forması giymişti. De Jong Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro alıyordu.
 
Tolga Ciğerci'nin sakatlanmasıyla birlikte ilk 11'e yerleşen 32 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetti. 
 
Devre arasında Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık takviyelerini yapan Galatasaray eğer De Jong'u Hamburg'a gönderirse orta saha rotasyonu oldukça daralacak. Kasım ayından bu yana sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci henüz forma giyemezken rotasyonda Selçuk İnan'ın haricinde sadece 19 yaşındaki Birhan Vatansever bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA