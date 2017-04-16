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Jem Karacan'a 1 aylık sözleşme teklif ettiler

Hamza Hamzaoğlu döneminde Galatasaray'a transfer olan Jem Karacan'a Bolton kulübünün 1 aylık sözleşme teklif etiği ortaya çıktı.

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Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra İngiltere'nin Bolton Wanderers takımına transfer olan Jem Karacan'ın ilginç bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı.

Mart ortasında lacivert-beyazlı ekibe imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, aradan bir ay geçtikten sonra yeni bir sözleşme daha imzaladı.

Bolton Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun ilk attığı imzanın bir aylık olduğu, bu sözleşmenin süresinin dolduğu, şimdi Mayıs sonuna kadar geçerli yeni bir kontrat daha yapıldığı duyuruldu.

Aylık sözleşmelerle yoluna devam eden Karacan, yeni takımında üç maçta forma giydi.

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