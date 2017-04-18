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Trabzonspor ve Galatasaray Bony için yarışa girdi

Premier Lig devi M.City'nin satış listesine koyduğu Wilfred Bony için Galatasaray ve Trabzonspor resmen yarışa girdi.

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Bordo-mavili yönetim, sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesini kızgınlıkla karşılarken, oyuncuyu kadrosunda bulunan yabancılarla ikna etmeye çalışacak. Özellikle Afrika kökenli futbolcularının Trabzon'daki mutluluğundan faydalanarak Bony'nin kapısını bu şekilde çalmayı amaçlayan yönetim, Galatasaray'ın City ile temasa geçerek kiralama bedelini artırması durumunda ise farklı bir rota belirleyecek. 

Bu durumda oyuncuya gelecek yılki projeden bahsedecek olan yönetim, kulübüyle maddi sorunlarda yardımcı olmasını isteyecek. Bony'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği isimler arasında yer aldığı ifade edildi

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