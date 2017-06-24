Galatasaray Lens için yıllık 3,5 milyon euro teklif etti

Transferde çok sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da gündeme bomba bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyen Jeremain Lens'e kanca attı. Alınan bilgilere göre yönetim, Hollandalı yıldızın Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından düğmeye bastı. Lens'in menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçecek olan Galatasaray'ın yıldız futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde Lens'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar, Sunderland yönetimiyle hemen masaya oturacak.

TUDOR MUTLAKA KANAT TAKVİYESİ İSTİYOR

Elinde kanat oyuncusu olarak Sinan Gümüş, Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues olan teknik direktör Tudor da bu bölgeye mutlaka kaliteli bir ismin alınmasını istiyor. İyi bir kadro kurmak için her türlü fedekarlığa hazır olan Galatasaray yönetiminin Lens'in bonservisi için Sunderland'e 6 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor. Geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp, 12 de asist yapmayı başardı..

(Takvim)