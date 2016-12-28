Galatasaray'dan flaş Ahmet Çalık teklifi! 1 milyon Euro...

Galatasaray sadece sezonu değil geleceğini de kurtaracak bir transferin kıyısında. Serdar Aziz'in sakatlığı, Chedjou ve Semih'in formszuluğu sonrasında düğmeye basan yönetim aradığı oyuncuyu Başkent'te buldu.

UEFA'nın 65 milyon Euro'luk limiti sonrasında elinde 3 milyon Euro transfer bütçesi kalan Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için düğmeye bastı. İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e makul bir rakama gitmesi sonrasında harekete geçen sarı-kırmızılılar Başkent ekibine 22 yaşındaki stoper için 1 milyon Euro önerdi.

Gençlerbirliği, bu teklifi masaya yatırırken iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da iki taraf da 1 milyon 500 bin Euro'ya el sıkışmaya artık çok yakın.

Cavcav: 'Ahmet Çalık'a 5 milyon euro istiyor!'

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, başarılı stoper Ahmet Çalık'ın transferi hakkında konuştu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cavcav, "3 gün içerisinde belli olur. Galatasaray'ın ilgisi varmış. Beni arayacaklarını söylediler. Tabii ki müzakere yaparız. Bizim tavrımız net. Parayı veren düdüğü çalar. Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz" dedi.