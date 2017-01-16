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Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Bruma kadroda

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın Elazığspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın yarın Elazığspor ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası maçı kadrosu netleşti. Kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Yasin Öztekin kadroda yer alırken Muslera kadroya alınmadı.
 
Galatasaray’ın Elazığspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
 
Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever. 

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