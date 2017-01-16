Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Bruma kadroda

Hükümetten asgari ücrette 'vergi' açıklaması: Asgari ücret o rakamın altına düşmeyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "2017 yılında hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek" dedi.