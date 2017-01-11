Trabzonspor, Olcay Şahan ile anlaştı

Beşiktaş'ta Olcay Şahan Trabzonspor'a transfer oluyor! Olcay Şahan için Trabzonspor bir süredir transfer girişiminde bulunuyordu. Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'u 2. devrede bambaşka bir kimliğe bürümek isterken, Olcay Şahan da istenen transferlerden biri oldu. Trabzonspor'un Pereira, Mas, Medjani transferlerinin ardından Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın milli oyuncularından Olcay Şahan, Trabzonspor'a transfer oluyor. Geçtiğimiz gün Trabzonspor'un Antalya'daki kampına gelen Olcay Şahan, başkan Muharrem Usta ile el sıkıştı.

OLCAY ŞAHAN TRABZONSPOR İLE ANLAŞTI

Ersun Yanal, kadroda görmek istediği Olcay Şahan'a 3.5 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun teklife olumlu yaklaşması üzerine iki kulüp arasında görüşmeler başlamıştı. Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek istemeyen Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi siyah-beyazlı kulübe önerdi. Ancak bordo-mavili ekip, Ekici karşılığında Olcay Şahan'ın yanı sıra Tolgay Arslan'ı da talep edince görüşmeler çıkmaza girmişti.