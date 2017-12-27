Gunnarsson için Beşiktaş iddiası

Siyah-beyazlıların hedefindeki ismin Fransa EURO 2016'da çeyrek final oynayarak tarih yazan İzlanda Milli Takımı'nın kaptanı Aron Gunnarsson olduğu öğrenildi.

Şenol Güneş'in 3-0'lık Türkiye galibiyetinde başrol oynayan, çift yönlü oyuncuyu çok beğendiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi.

Cardiff'te forma giyen Gunnarsson'un menajeriyle bir görüşme yapılırken, şu an için resmi bir teklif sunulmadı. Ama siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi macerası, İzlanda Milli Takımı'nın eski hocası Jolly Sverisson'un da onayı ile 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

(Sabah)