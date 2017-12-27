Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gunnarsson için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Siyah beyazlı takımda kaptan Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık sürpriz bir isim gündeme geldi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlıların hedefindeki ismin Fransa EURO 2016'da çeyrek final oynayarak tarih yazan İzlanda Milli Takımı'nın kaptanı Aron Gunnarsson olduğu öğrenildi. 

Şenol Güneş'in 3-0'lık Türkiye galibiyetinde başrol oynayan, çift yönlü oyuncuyu çok beğendiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi.

Cardiff'te forma giyen Gunnarsson'un menajeriyle bir görüşme yapılırken, şu an için resmi bir teklif sunulmadı. Ama siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi macerası, İzlanda Milli Takımı'nın eski hocası Jolly Sverisson'un da onayı ile 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA