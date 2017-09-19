Güntekin Onay: Quaresma'nın golü Playstation'da atılmaz
Beşiktaş-Konyaspor'da Ricardo Quaresma'nın golüyle ilgili ilginç bir yorum geldi.
Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 66. dakikada muhteşem bir gole imza attı.
Spor yazarı ve yorumcusu Güntekin Onay kişisel Twitter hesabından o golü işte böyle yorumladı: "Quaresma'nın golü Playstation'da atılmaz. O ne öyle?"
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