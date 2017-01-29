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Güray Vural'dan Fenerbahçe itirafı!

Güray Vural, Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Güray Vural'ın Fenerbahçe maçında attığı gollerle ilgili sözleri...

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Güray Vural, Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takıma karşı iki gol attı. Özellikle Güray Vural'ın son saniyede ceza sahası dışından Volkan Demirel'e attığı gol maça damga vurdu.

"GÜZEL GOLLERİ FENERBAHÇE'YE ATIYORUM"

Güray Vural, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından "Fenerbahçe'ye şansım yaver gidiyor hep güzel golleri Fenerbahçe atıyorum. Sergen hocanın gelişiyle daha iyi bir takım. Bu maçı kazanırsak iyi bir yola gireceğimizi biliyorduk. Bugün fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi yendik inşallah devamı gelir" dedi.

GÜRAY VURAL: "HAKEM 'BİTİRECEĞİM' DEDİ, BEN DE..."

Güray Vural, Volkan Demirel'e ceza sahası dışından attığı golle ilgili olarak "Son golde hakemle konuştum 'Maçı bitireceğim' demişti, ben de Rotman'a 'Önüme bırak vuracağım' dedim. Hissetim herhalde vurdum ve gol oldu. Sergen hoca bir efsane, ondan çok öğreneceğimiz şeyler var." açıklamasını yaptı.

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