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Hakan Balta, dün hakkında çıkan 'kahvaltı' haberlerine fotoğraflı gönderme yaptı

Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Hakan Balta, dün hakkında çıkan 'Florya'da kahvaltı bile yasak' haberine paylaştığı fotoğrafla göndermede bulundu.

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Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Hakan Balta sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile göndermede bulundu.

Dün hakkında çıkan 'Florya'da kahvaltı bile yasak" haberine sosyal medyadan paylaştığı kahvaltı fotoğrafı ile göndermede bulundu.

İşte Hakan Balta'nın paylaştığı o kare:

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