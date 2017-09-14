Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hakan Çalhanoğlu coştu Milan kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, Austria Wien ekibini 5-1 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, Austria Wien ekibini konuk etti. Ernst Happel'de oyanan mücadele 5-1'lik Milan üstünlüğüyle sona erdi.
 
Mücadelede golleri Milan adına 7. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 10., 20. ve 56. dakikada Andre Silva , 63. dakikada  Suso kaydetti. Austria Wien'in tek golünü 47. dakikada Alexandar Borkovic kaydetti.
 
Öte yandan Milan'ın 10 numarısı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Andre Silva'nın 10. ve 20. dakikalarda attığı gollerin asistini yaptı. Böylece geceye 2 asist 1 golle damga vurdu.
 
İLK 11'LER
 
Milan: Donnarumma, Zapata, Bonucci, Romagnoli, Abate, Kessie, Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Antonelli, A.Silva, Kalinic
 
Austria Wien: Hadzikic, Martschinko, Kadiri, Westermann, Klein, Serbest, Holzhauser, Prokop, Pires, Jinhyun, Monschein

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fenomen oldu! Kasırgayla dalga geçmek için öyle bir şey yaptı ki

Fenomen oldu! Kasırgayla dalga geçmek için öyle bir şey yaptı ki

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA