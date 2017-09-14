Hakan Çalhanoğlu coştu Milan kazandı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, Austria Wien ekibini 5-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, Austria Wien ekibini konuk etti. Ernst Happel'de oyanan mücadele 5-1'lik Milan üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelede golleri Milan adına 7. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 10., 20. ve 56. dakikada Andre Silva , 63. dakikada Suso kaydetti. Austria Wien'in tek golünü 47. dakikada Alexandar Borkovic kaydetti.
Öte yandan Milan'ın 10 numarısı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Andre Silva'nın 10. ve 20. dakikalarda attığı gollerin asistini yaptı. Böylece geceye 2 asist 1 golle damga vurdu.
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma, Zapata, Bonucci, Romagnoli, Abate, Kessie, Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Antonelli, A.Silva, Kalinic
Austria Wien: Hadzikic, Martschinko, Kadiri, Westermann, Klein, Serbest, Holzhauser, Prokop, Pires, Jinhyun, Monschein
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