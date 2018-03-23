Hakan Çalhanoğlu: Yeni formaları çok beğendim

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi.

''FORMALARI ÇOK BEĞENDİM''

Çok çalıştıklarını ve yeni formaların şans getirdiğini söyleyen yıldız futbolcu, ''Açıkçası ben çok mutluyum. 2018'e çok iyi başladık. Böyle başlamamızın sebebi çok çalışmamız. İdmanlarda çok çalışıyoruz. Daha çok gol bulabilirdik. Çok iyi maç çıkardık. Formalar uğur getirdi sanırım. Formalar çok güzel, ben çok beğendim. Kırmızı forma çok güzel.'' dedi.

''HER TURNUVAYA KATILMAK İSTİYORUZ''

Her turnuvaya katılmak istediklerini belirten Çalhanoğlu, ''Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu işte sabır da gerekiyor. Genç bir kadro var ve önümüzdeki turnuvalar çok önemli. Çok çalışıp iyi skorlar almak istiyoruz. Önümüzde uzun günler var. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Her turnuvaya katılmak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Sol kanatta oynamasını değerlendiren Milan'ın 10 numarası, ''Leverkusen'de başladım solda oynamaya. Milan'da da öyle oynamaya devam ettim. Hangi pozisyonda olursam olayım önemli olan takımın başarısı.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)