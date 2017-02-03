Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk açıklama

Hakan Çalhanoğlu, FIFA'dan aldığı 4 aylık cezanın CAS tarafından onaylanması sonrası ilk açıklamalarını yaptı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri:

"Nisan 2011'de, 17 yaşımdaydım. Karlsruher SC için oynuyordum. Olayları bir arkadaşımdan öğrendim. Babam, Darmstadt'ta Trabzonsporlu yetkililer ile yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bana "Hakan, bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor." dedi. Babam da feci bir hata yaptığını biliyor. Bu karar sonrası o da çok üzüldü.

O benim babam ve babam olarak kalacak. Fakat, bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek."

FIFA'dan Hakan Çalhanoğlu'na men! FIFA, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, 4 ay boyunca tüm futbol müsabakalarından men cezası verdi. CAS, Hakan Çalhanoğlu'na verilen cezayı onadı.

Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın geçen yıl Mart ayında verilen 4 ay men cezasını onadığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu. Ayrıca, CAS'tan yapılan açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin euro tazminat ödeyeceği açıklandı.

Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi. Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi. CAS'ın da topkı FIFA gibi benzer bir karar aldığı, Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verildi.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kararı esefle karşıladık. Bizim için kabul edilebilir bir karar değil. Hakan Çalhanoğlu için ağır bir karar oldu. Ancak, bizi de etkiledi. Leverkusen, 2011'deki bu olayın bir tarafı değil. Fakat, bu olay nedeniyle en önemli oyuncumuz sezonun kritik bir kısmında forma giyemeyecek." açıklamasını yaptı.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade ise kararın, taraflar arasında yer almayan kırmızı-siyahlı kulübü ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, "Maalesef bunu kabul etmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Milli takımımızın 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme maçında da forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor, 2011 yılında sözleşme imzalanan ancak daha sonra başka bir kulübe gittiği için CAS tarafından 4 ay futboldan men edilen Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan o açıklama:

Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor ile sözleşme akdettikten sonra Almanya'da bir başka Kulüple sözleşme akdetmiş, kendisine ödenen 100.000.-Euro bedeli ise kulübümüze iade etmemiştir. 02.04.2013 tarihinde futbolcu Hakan Çalhanoğlu aleyhinde FIFA nezdinde açtığımız dava 28.01.2016 tarihinde FIFA tarafından karara bağlanmıştır. FIFA, futbolcu aleyhine 4 ay sportif ceza vermiş, Trabzonspor'un diğer taleplerini reddetmiştir. Futbolcu ve Şirketimiz tarafından CAS nezdinde itirazda bulunulmuş; CAS 02.02.2017 tarihinde verdiği kararda FIFA kararını lehimize bozarak futbolcunun Şirketimize 100.000.-Euro ödemesine karar verirken, futbolcu hakkında FIFA tarafından verilen sportif cezayı ise onamıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,