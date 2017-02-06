Hakemi yaralayan tenisçiye rekor ceza!

Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamada, 2-2 eşitlikle girilen ilk tur serisi 5. maçının 3. setinde servisinin kırılmasına sinirlenen ve raketiyle vurduğu top hakem Arnaud Gabas'ın yüzüne gelen Shapovalov'un, 7 bin dolar para cezası aldığı belirtildi.

İlk iki seti 6-3 ve 6-4 kaybettikten sonra üçüncü sette de 2-1 geriye düşen 17 yaşındaki Shapovalov, olay sonrası diskalifiye edilmiş ve rakibi Kyle Edmund hükmen galip sayılmıştı. Büyük Britanya böylece 3-5 Şubat tarihlerinde oynanan seride Kanada'yı 3-2 yenerek 2. tura yükselmişti.