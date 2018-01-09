Halil Altıntop Kaiserslautern'e geri döndü

Slavia Prag teknik direktörü Jaroslav Silhavy, Milli futbolcunun transferinin ardından ''Halil, Danny ve Rotan'ı transfer ettik. Bu futbolcuların gelmesine inanamıyorum, bu resmen bir mucize'' sözlerini kullanmıştı ancak 6 ay sonra Halil Altıntop, kadro dışı kaldı. Prag ekibinde gösterdiği performansla taraftarların tepki gösterdiği Altıntop, Slavia Prag'a teşekkür edip takımdan ayrıldı.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Çek Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve Slavia Prag'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekibi Kaiserslautern ile her konuda anlaşıp, tekrar Almanya'ya transfer oldu. Halil, yıldızını Kaiserslautern takımında parlatmış ve 2003-2006 yılları arasında bu takım için forma giymişti.

(Sporx)