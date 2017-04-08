Hamburg rahat bir nefes aldı
Bundesliga'nın 28. haftasında Hamburg sahasında Hoffenheim ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1 biten maçtan ev sahibi ekip 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bundesliga'nın 28. haftasında Hamburg evinde Hoffenheim'i 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekip 25. dakikada Aaron Hunt ile 1-0 öne geçti. Hoffenheim, Kramaric'in 36. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci devresinde sahneye bir kez daha Hunt çıktı. Tecrübeli futbolcu 75. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi ve mücadele Hamburg'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu galibiyetle 33 puana yükselen Hamburg düşme hattından biraz olsun uzaklaşarak rahat bir nefes alırken, Hoffenheim 51 puanda kaldı.
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